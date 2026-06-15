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Житель Крыма предстанет перед судом за призывы к экстремизму в соцсетях

Он обвиняется по 7 эпизодам преступлений.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, обвиняемого в семи эпизодах публичных призывов к экстремистской деятельности.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, обвиняемый неоднократно публиковал в соцсетях призывы к насилию против людей по национальному признаку. Его действия пресекли сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю. Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Симферополя.

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