Две немецкие мины времен войны нашли во дворе частного дома в Темрюке

Прибывшие на место взрывотехники идентифицировали находку как немецкие противопехотные осколочные мины S-Mine 35. Этот тип боеприпасов известен как выпрыгивающие мины кругового поражения. Несмотря на то, что снаряды пролежали в земле более 80 лет, они все еще представляли угрозу.