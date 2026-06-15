Две немецкие мины времен войны нашли во дворе частного дома в Темрюке

В Темрюке специалисты инженерно-технического подразделения ОМОН «Пластун» Росгвардии обезвредили опасные боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Две немецкие мины обнаружили на территории частного домовладения по улице Свободной.
На участке планировалось возведение хозяйственной постройки. Во время проведения земляных работ строители наткнулись на подозрительные металлические предметы. Рабочие проявили бдительность и немедленно вызвали экстренные службы.
Прибывшие на место взрывотехники идентифицировали находку как немецкие противопехотные осколочные мины S-Mine 35. Этот тип боеприпасов известен как выпрыгивающие мины кругового поражения. Несмотря на то, что снаряды пролежали в земле более 80 лет, они все еще представляли угрозу.
«С соблюдением всех необходимых мер безопасности мины были вывезены и уничтожены накладным зарядом», — рассказали в ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.