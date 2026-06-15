Петербургские аферисты начали обманывать родственников пассажиров поездов

Попутно распространяются вредоносные приложения и фальшивые приглашения на видеоконференции от имени силовиков, рассказали в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Гражданам советуют не переводить деньги по звонку незнакомца, сначала связаться с родными, не скачивать подозрительные приложения и предупредить пожилых близких. Ранее в регионе уже фиксировались похожие мошеннические схемы. Полиция призывает к бдительности.