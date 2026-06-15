Петербургские аферисты начали обманывать родственников пассажиров поездов

Попутно распространяются вредоносные приложения и фальшивые приглашения на видеоконференции от имени силовиков, рассказали в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.