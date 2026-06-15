Спасателям понадобилась медпомощь при тушении дома на XXII Партсъезда в Самаре

«Еще раз хочу отдельно поблагодарить наших пожарных, я был свидетелем их героизма. Из-за жары работать им было крайне сложно, некоторым понадобилась помощь медиков. Тем не менее они выполняли свой служебный долг, спасая жизни и имущество жильцов дома», — рассказал мэр.