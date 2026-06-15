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Спасателям понадобилась медпомощь при тушении дома на XXII Партсъезда в Самаре

Глава Самары поблагодарил пожарных за героизм при тушении дома на улице XXII Партсъезда.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре некоторым спасателям понадобилась медицинская помощь в ходе тушения пожара в доме № 20 на улице XXII Партсъезда. Об этом сообщил глава города Иван Носков в своем канале МАХ.

«Еще раз хочу отдельно поблагодарить наших пожарных, я был свидетелем их героизма. Из-за жары работать им было крайне сложно, некоторым понадобилась помощь медиков. Тем не менее они выполняли свой служебный долг, спасая жизни и имущество жильцов дома», — рассказал мэр.

Напомним, СК и прокуратура называют предварительной причиной ЧП хлопок бытового газа. В результате взрыва и пожара погибли два человека, пострадали 48 жителей двух подъездов. Людям, оставшимся без жилья, выделят квартиры из маневренного фонда. Обследование дома и разбор завалов приостановили из-за угрозы обрушения. После ЧП заведено уголовное дело.