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Минчанин потерял 9000 рублей после того, как назвал свой рост и вес

Житель Минска сообщил свой рост и вес «медсестре» и лишился 9000 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин потерял 9000 белорусских рублей, когда сообщил стандартные данные якобы медсестре. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратился 19-летний сварщик, который потерял крупную сумму. Изначально ему написала незнакомая женщина в мессенджере, которая представилась сотрудницей поликлиники. «Медсестра» сказала, что будто бы проводиться оцифровка медицинских карт и попросила назвать рост и вес. А затем мошенница выманила у мужчины код из СМС.

После раздался звонок будто бы от сотрудника Нацбанка, который убедил минчанина, что его персональные данные попали к мошенникам. И заявил, что на имя минчанина открыты банковские счета и проводятся финансовые операции. Белоруса напугали уголовной ответственностью и тем, что он потеряет все свои сбережения после обыска.

Минчанин поверил всему и перевел на мошеннический счет более 9000 рублей.

Расследуется уголовное дело о мошенничестве.