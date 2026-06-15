Минчанин потерял 9000 рублей после того, как назвал свой рост и вес

После раздался звонок будто бы от сотрудника Нацбанка, который убедил минчанина, что его персональные данные попали к мошенникам. И заявил, что на имя минчанина открыты банковские счета и проводятся финансовые операции. Белоруса напугали уголовной ответственностью и тем, что он потеряет все свои сбережения после обыска.