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Жители нижегородского поселка пожаловались на дороги и больницу

Александру Бастрыкину будет представлен доклад о ходе и итогах расследования, а также о мерах, принимаемых для устранения трудностей, с которыми сталкиваются жители Тумботино.

Жители рабочего посёлка Тумботино (Нижегородская область) обратились к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с жалобой на критическую нехватку медицинской помощи. Информация об обращении опубликована в Информационном центре СКР.

По словам местных жителей, в больнице посёлка на протяжении длительного времени отсутствуют ключевые подразделения — в частности, детское, родильное и хирургическое отделения.

Кроме того, в медучреждении нет дежурных специалистов. Существенно осложняет жизнь и транспортная доступность: паромная переправа через Оку, обеспечивающая связь Тумботино с другими населёнными пунктами в тёплый сезон, функционирует с постоянными перебоями. Состояние подъездных дорог к объектам социальной инфраструктуры также оставляет желать лучшего — они сильно разбиты, что затрудняет проезд.

Многочисленные обращения граждан в разные инстанции не привели к решению проблем. В связи с ситуацией следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело. Александру Бастрыкину будет представлен доклад о ходе и итогах расследования, а также о мерах, принимаемых для устранения трудностей, с которыми сталкиваются жители Тумботино.

Ранее сообщалось, что частный пансионат для пожилых в Нижнем Новгороде просит проверить Бастрыкин.