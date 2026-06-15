Жители нижегородского поселка пожаловались на дороги и больницу

Многочисленные обращения граждан в разные инстанции не привели к решению проблем. В связи с ситуацией следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело. Александру Бастрыкину будет представлен доклад о ходе и итогах расследования, а также о мерах, принимаемых для устранения трудностей, с которыми сталкиваются жители Тумботино.