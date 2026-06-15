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В Симферополе трое подростков сбили женщину и облили ее краской: полиция проводит проверку

В Симферополе трое подростков на квадроцикле сбили женщину и облили ее краской.

Источник: Комсомольская правда

В Симферополе трое подростков на квадроцикле сбили женщину, а затем облили ее краской, по факту случившегося проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Полицейские обнаружили публикацию в сети. Там говорится, что в микрорайоне Каменка трое подростков катались на квадроцикле. В какой-то момент они сбили женщину. Далее подростки облили пострадавшую краской. Кроме того, подростки вели себя неподобающим образом, находясь на детской площадке.

Заявлений в полицию по этому поводу не поступало. Однако правоохранители проводят проверку.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личности его участников», — говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры Крыма сообщили, что также проводят проверку.

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