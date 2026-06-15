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Двух жителей Сарова осудят за покушение на убийство

Преступление произошло в марте этого года.

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, обвиняемых в покушение на убийство жителя Сарова. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Известно, что 14 марта текущего года обвиняемые из хулиганских побуждений нанесли мужчине более 70 ударов руками и ногами, после чего скрылись. С полученными травмами потерпевший был доставлен в больницу. Благодаря оказанной медпомощи он остался жив.

«В ходе грамотно проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями СК России совместно с оперативными сотрудниками МУ МВД России по ЗАТО Саров фигуранты были задержаны в кратчайшие сроки. Судом в отношении мужчин избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении.

Уголовное дело передано в суд.

Напомним, что женщина до смерти избила свою знакомую палкой в Нижегородской области.