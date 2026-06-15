Двух жителей Сарова осудят за покушение на убийство

Известно, что 14 марта текущего года обвиняемые из хулиганских побуждений нанесли мужчине более 70 ударов руками и ногами, после чего скрылись. С полученными травмами потерпевший был доставлен в больницу. Благодаря оказанной медпомощи он остался жив.