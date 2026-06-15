Губернатор Федорищев прокомментировал взрыв газа и пожар в доме в Самаре

«Прошу министерство ЖКХ и ресурсоснабжающие организации при необходимости подключаться. С одной стороны, у нас много жалоб от жителей на отключение газа для профилактической работы, а с другой, такая очень серьезная трагедия. По моему поручению 14 июня был организован штаб. 16 июня в 9 утра проведем заседание штаба на месте происшествия. Прошу, чтобы уже был обеспечен доступ на площадку и чтобы началась работа по оценке ущерба и состояния дома», — сказал Федорищев.