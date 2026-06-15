Водителю из Красноярска после 60 штрафов за год грозит конфискация авто

У 18-летнего жителя Красноярска никогда не было водительских прав, но это не мешало ему регулярно ездить по городу. Только за 2025 год автоинспекторы привлекали его к ответственности более 60 раз и выписали штрафы на сто тысяч рублей. Он их оплатил, но вести себя на дороге аккуратнее не стал. Теперь ему грозит конфискация авто. Подробностями поделились 15 июня в прокуратуре Красноярского края.
Еще в 2024 году, когда нарушителю едва исполнилось шестнадцать, его уже наказывали за пьяную езду без прав: комиссия по делам несовершеннолетних оштрафовала его на 30 тысяч рублей. Через год он сел за руль своей «Лады 2107» пьяным ночью и отправился кататься по городу. На улице Седова на машину, петляющую по дороге, обратили внимание инспекторы ДПС. Парень проигнорировал требование остановиться, а когда все-таки припарковался, выскочил из салона и попытался убежать. Далеко уйти не удалось: его догнали и применили наручники. Освидетельствование показало опьянение. Недавно молодой человек стал фигурантом уголовного дела за повторное управление машиной в пьяном виде.
Вину он признал. Прокуратура Октябрьского района города утвердила обвинительное заключение. На автомобиль наложили арест, и прокурор будет настаивать на его конфискации. Закон это позволяет.