Водителю из Красноярска после 60 штрафов за год грозит конфискация авто

Еще в 2024 году, когда нарушителю едва исполнилось шестнадцать, его уже наказывали за пьяную езду без прав: комиссия по делам несовершеннолетних оштрафовала его на 30 тысяч рублей. Через год он сел за руль своей «Лады 2107» пьяным ночью и отправился кататься по городу. На улице Седова на машину, петляющую по дороге, обратили внимание инспекторы ДПС. Парень проигнорировал требование остановиться, а когда все-таки припарковался, выскочил из салона и попытался убежать. Далеко уйти не удалось: его догнали и применили наручники. Освидетельствование показало опьянение. Недавно молодой человек стал фигурантом уголовного дела за повторное управление машиной в пьяном виде.