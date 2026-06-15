За ночную езду во время воздушных тревог в Крыму будут конфисковывать мотоциклы

По его словам, есть информация, что некоторые молодые люди работают водителями мопедов и мотоциклов во время тревог, получая за это небольшие деньги. Такие действия будут рассматриваться крайне серьезно, а транспортные средства, создающие шум, немедленно конфискуются. Он отметил, что шум не только нарушает общественный порядок, но и представляет угрозу национальной безопасности, так как злоумышленники могут использовать его как прикрытие во время атак дронов.