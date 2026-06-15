Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За ночную езду во время воздушных тревог в Крыму будут конфисковывать мотоциклы

Злоумышленники могут использовать шум в качестве прикрытия во время атак дронов.

Источник: Комсомольская правда

За ночную езду на мопедах и мотоциклах во время воздушной тревоги после 22:00 в Крыму будут конфисковывать транспортные средства. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил советник главы республики Олег Крючков.

По его словам, есть информация, что некоторые молодые люди работают водителями мопедов и мотоциклов во время тревог, получая за это небольшие деньги. Такие действия будут рассматриваться крайне серьезно, а транспортные средства, создающие шум, немедленно конфискуются. Он отметил, что шум не только нарушает общественный порядок, но и представляет угрозу национальной безопасности, так как злоумышленники могут использовать его как прикрытие во время атак дронов.

«Если ваш ребенок работает на врага, то он должен понести ответственность», — заявил Крючков.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше