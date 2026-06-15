В Красноярске мошенник получил шесть лет за криптосхему обмана

15 июня стало известно о вынесении в Красноярске приговора одному из участников мошеннической схемы, в которую жителей вовлекали под видом курсов финансовой грамотности. Об этом рассказали подробнее в прокуратуре Красноярского края.
В 2022 году группа желающих по-быстрому заработать людей создала проект с солидным названием Future Management Systems. Компания выглядела убедительно: были менеджеры, аналитики, обучение, торговая платформа, видеозвонки, презентации и даже офис, который показывали клиентам во время онлайн-встреч. Не было только одного — настоящих инвестиций. Знакомство будущих жертв с «финансовым миром» начиналось со звонка из колл-центра. Людям предлагали бесплатно повысить финансовую грамотность, освоить торговлю криптовалютой и научиться зарабатывать на инвестициях. Согласившихся передавали «менеджеру» и вовлекали в мошенническую схему.
Дальше начиналось обучение. Клиентам рассказывали о криптовалюте, показывали работу торговых платформ и проводили тренировочные сделки на симуляторах. После нескольких успешных операций ученики видели стремительно растущую прибыль, но только на экране. Вся торговая деятельность существовала исключительно внутри подконтрольной мошенникам платформы. Доходы были виртуальными, а переводы денег — вполне реальными. Под руководством «менеджеров» люди покупали криптовалюту на известных биржах и переводили ее на кошельки, которые считали своими инвестиционными счетами. На самом деле эти кошельки контролировали участники группы.
Когда человек хотел вывести заработанную прибыль, его подключали к следующему уровню — «аналитикам». Те объясняли, что для вывода средств нужно купить еще криптовалюты, оплатить дополнительные услуги, комиссии, страховки или пройти очередную процедуру. После каждого платежа появлялось новое условие. Схема работала, пока у клиента не заканчивались деньги или вера в успех. При неудобных вопросах общение прекращалось, а криптовалюта исчезала в многочисленных переводах. Для убедительности мошенники использовали вымышленные имена, поддельные паспорта и рассказывали о своей якобы успешной карьере.
Итогом деятельности красноярского «менеджера» стали пятеро обманутых граждан и ущерб больше десяти миллионов рублей. Суд признал мужчину виновным в мошенничестве и приговорил его к шести годам колонии общего режима. Дела остальных участников группы все еще расследуются.