В Красноярске мошенник получил шесть лет за криптосхему обмана

Когда человек хотел вывести заработанную прибыль, его подключали к следующему уровню — «аналитикам». Те объясняли, что для вывода средств нужно купить еще криптовалюты, оплатить дополнительные услуги, комиссии, страховки или пройти очередную процедуру. После каждого платежа появлялось новое условие. Схема работала, пока у клиента не заканчивались деньги или вера в успех. При неудобных вопросах общение прекращалось, а криптовалюта исчезала в многочисленных переводах. Для убедительности мошенники использовали вымышленные имена, поддельные паспорта и рассказывали о своей якобы успешной карьере.