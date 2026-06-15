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На ЖБИ неадекват избил сотрудницу «Екатеринбурггаза»

Мужчина бегал с ножом по двору и называл всех «мошенниками».

Источник: Комсомольская правда

На ЖБИ неадекват избил сотрудницу «Екатеринбурггаза». Инцидент произошел утром 15 июня у подъезда дома по адресу Высоцкого, 10.

Мужчина с ножом бегал по двору и называл всех подряд мошенниками. По информации «КП-Екатеринбург», его доставили в отдел полиции № 2.

— Агрессивный гражданин доставлен в территориальный ОВД для разбирательства. Пострадавшая направлена на прохождение мед. освидетельствования. По результатам разбирательства полиция примет обоснованное решение, — сообщили в пресс-группе УМВД города.

В пресс-службе «Екатеринбурггаза» подтвердили факт нападения.

— Нападавший вёл себя агрессивно, ударил сотрудницу «Екатеринбурггаза» по лицу, разбил ей губу. На место происшествия были немедленно вызваны сотрудники полиции и скорая помощь. Полицейским удалось оперативно задержать нападавшего, у него был изъят нож. Пострадавшую осмотрели врачи: госпитализация ей не потребовалась, первая помощь была оказана на месте. Сейчас сотрудница компании чувствует себя удовлетворительно, — отметили представители компании.