На ЖБИ неадекват избил сотрудницу «Екатеринбурггаза»

— Нападавший вёл себя агрессивно, ударил сотрудницу «Екатеринбурггаза» по лицу, разбил ей губу. На место происшествия были немедленно вызваны сотрудники полиции и скорая помощь. Полицейским удалось оперативно задержать нападавшего, у него был изъят нож. Пострадавшую осмотрели врачи: госпитализация ей не потребовалась, первая помощь была оказана на месте. Сейчас сотрудница компании чувствует себя удовлетворительно, — отметили представители компании.