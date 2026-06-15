Уголовным делом обернулись жалобы на строительство склада в Новинках

Планируется возведение масштабного логистического хаба площадью 150 тысяч квадратных метров — объект намерены разместить в районе, ограниченном улицами Парковой, Высокой и Полетной. Местные жители выступают категорически против проекта: по их мнению, решение о строительстве принимается без учёта их позиции, при этом склад собираются возводить в непосредственной близости от жилых домов и школы. Горожане обеспокоены возможным ухудшением экологической ситуации, а также переживают за безопасность детей и своё будущее.