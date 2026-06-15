Уголовным делом обернулись жалобы на строительство склада в Новинках

По факту строительства крупного складского комплекса известного маркетплейса в Новинках возбуждено уголовное дело о халатности. Такую информацию в ответ на сообщения местных жителей в социальной сети опубликовали представители информационного центра СК России по Нижегородской области.
Планируется возведение масштабного логистического хаба площадью 150 тысяч квадратных метров — объект намерены разместить в районе, ограниченном улицами Парковой, Высокой и Полетной. Местные жители выступают категорически против проекта: по их мнению, решение о строительстве принимается без учёта их позиции, при этом склад собираются возводить в непосредственной близости от жилых домов и школы. Горожане обеспокоены возможным ухудшением экологической ситуации, а также переживают за безопасность детей и своё будущее.
В июне этого года инициативная группа записала видеообращение к властям. Реакцией на него стал запрос главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина — он поручил предоставить доклад о результатах проведённой проверки.
Позже гражданам сообщили, что следственный отдел по Приокскому району Нижнего Новгорода СУ СК РФ по региону возбудил уголовное дело по изложенным в обращении доводам. В рамках расследования следователи оценят действия всех причастных лиц.