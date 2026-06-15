Житель Воронежской области хранил дома боевые патроны

Полицейские провели в доме на улице Солнечная поселка Нижнедевицк обыск и обнаружили в спальне, в нижней части трельяжа, два пакета с предметами. В одном было 487 штук, в другом — 491 штука, общее количество составило 978 патронов. Найденные боеприпасы изъяли и направили на экспертизу, которая подтвердила, что это боевые (военные) патроны центрального боя калибра 5,45×39 мм с обыкновенными пулями в количестве 978 штук, предназначенными для выстрела из боевого нарезного оружия и пригодными для стрельбы.