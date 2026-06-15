Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Волгоградом пенсионер зарезал собственного сына и невольно убил жену

В Городище Волгоградской области следователи вынуждены разбираться в ужасной семейной трагедии. 13 июня местный.

В Городище Волгоградской области следователи вынуждены разбираться в ужасной семейной трагедии. 13 июня местный пенсионер зарезал собственного сына и невольно сгубил ставшую свидетельницей свою жену.

— В ходе семейного застолья между подозреваемым и его 40-летним сыном произошел бытовой конфликт. Находившаяся рядом супруга фигуранта и мать потерпевшего стала очевидцем происходящего, в связи с чем женщине стало плохо со здоровьем, — сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.

Однако разгорячённым мужчинам уже было не до окружающих. Взбесившийся пенсионер схватил со стола кухонный нож и начал убивать близкого человека. От полученных ран мужчина скончался. Впоследствии эксперты насчитали на его теле 12 ранений в область груди, живота, шеи и рук. Осознав смерть сына и увидев бездыханное тело жены, пожилой человек сам вызвал полицию и скорую.

Отметим, в настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту убийства. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. В настоящее время следствием решается вопрос о помещении подозреваемого в СИЗО.

Фото из архива ИА «Высота 102».