Под Волгоградом пенсионер зарезал собственного сына и невольно убил жену

Однако разгорячённым мужчинам уже было не до окружающих. Взбесившийся пенсионер схватил со стола кухонный нож и начал убивать близкого человека. От полученных ран мужчина скончался. Впоследствии эксперты насчитали на его теле 12 ранений в область груди, живота, шеи и рук. Осознав смерть сына и увидев бездыханное тело жены, пожилой человек сам вызвал полицию и скорую.