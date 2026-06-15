Огненный финал: ссора сожителей помогла раскрыть подпольную нарколабораторию на Кубани

Апшеронский районный суд вынес приговор паре сожителей, превративших арендованный дом в станице Темнолесская в подпольный цех по производству прекурсоров наркотических средств.
Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, Денис Матеркин и Светлана Киркина наладили работу лаборатории летом 2025 года, действуя по указаниям кураторов из Москвы. В доме установили систему вытяжки и подготовили стеллажи, а за технологический процесс и рецептуру отвечала женщина.
Конец преступному бизнесу положил бытовой конфликт. 9 июля 2025 года между сожителями произошла ссора: Матеркин заявил, что он против незаконной деятельности подруги. Пытаясь уничтожить улики и саму лабораторию, мужчина поджег куртку сожительницы и бросил ее на пол. Дым от начавшегося пожара заметили соседи, которые и вызвали экстренные службы.
Прибывшие полицейские обнаружили в доме настоящую химическую базу: десятки канистр и мешков, в которых находилось более 24 кг прекурсоров. На суде Матеркин отрицал причастность к производству, утверждая, что лишь помогал с погрузкой и снимал процесс на видео, однако вину в поджоге признал полностью.
Суд признал обоих виновными. Светлана Киркина приговорена к 12 годам колонии общего режима, Денис Матеркин — к шести годам. Также каждому назначен штраф в размере 300 000 рублей. Приговор еще может быть обжалован.