Огненный финал: ссора сожителей помогла раскрыть подпольную нарколабораторию на Кубани

Прибывшие полицейские обнаружили в доме настоящую химическую базу: десятки канистр и мешков, в которых находилось более 24 кг прекурсоров. На суде Матеркин отрицал причастность к производству, утверждая, что лишь помогал с погрузкой и снимал процесс на видео, однако вину в поджоге признал полностью.