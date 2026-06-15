Пенсионер зарезал сына на глазах жены под Волгоградом

Жестокой расправой отца над сыном закончилась ссора родственников. Конфликт вспыхнул между ними в ходе семейного застолья.
Очевидцем инцидента, который перерос в поножовщину, стала жена фигуранта уголовного дела и мать погибшего 40-летнего мужчины. На ее глазах пенсионер нанес своему взрослому ребенку не меньше дюжины смертельных ударов кухонной утварью.
«Происшествие случилось ночью 13 июня. Женщине стало плохо со здоровьем. Пожилой мужчина, осознав, что супруга также не подает признаков жизни, вызвал бригаду скорой помощи и полицейских», — сообщает представитель СУ СК по Волгоградской области Ирина Багрова.
Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об аресте задержанного.
Ранее стало известно, что в Карелии прекращено уголовное дело, возбужденое после гибели троих волгоградцев, отправившихся в поход на байдарках в шторм.