Пенсионер зарезал сына на глазах жены под Волгоградом

Очевидцем инцидента, который перерос в поножовщину, стала жена фигуранта уголовного дела и мать погибшего 40-летнего мужчины. На ее глазах пенсионер нанес своему взрослому ребенку не меньше дюжины смертельных ударов кухонной утварью.