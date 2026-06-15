В Подмосковье врачи спасли ребенка после укуса гадюки

«В МОЦОМД экстренно поступила девочка после укуса гадюки. Состояние ребенка при госпитализации оценивалось как крайне тяжелое: спутанное сознание, выраженный отек кисти по типу “перчатки”, болезненность при пальпации. Маленькую пациентку сразу направили в реанимацию, где врачи немедленно ввели противозмеиную сыворотку, провели антигистаминную, дезинтоксикационную терапии, а также восстановили водно-электролитный баланс», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что на фоне лечения состояние стабилизировалось: болевой синдром постепенно снизился, сознание прояснилось. На четвертые сутки ребенка перевели в хирургическое отделение для дальнейшего наблюдения.
«Важно знать правила первой помощи при укусах змей. Категорически запрещено накладывать жгут, прижигать место укуса, разрезать рану или пытаться отсасывать яд — эти действия неэффективны и часто усугубляют повреждение тканей. Единственная правильная тактика: обеспечить полную неподвижность укушенной конечности, дать антигистаминный препарат, если есть, и максимально быстро доставить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение», — напомнил заведующий отделением анестезиологии-реанимации МОЦОМД Александр Герасимов, которого цитирует пресс-служба.
В министерстве добавили, что ключевым фактором успешного исхода в данном случае стало время. От момента укуса до введения сыворотки прошло менее двух часов — это критическое окно, в течение которого специфическая терапия максимально эффективна. Промедление даже на 30−60 минут значительно увеличивает риск тяжелых нарушений. «В настоящий момент прогноз для ребенка благоприятный. Восстановление двигательной и чувствительной функции левой верхней конечности ожидается в полном объеме в самое ближайшее время. Сейчас девочка чувствует себя хорошо и уже выписана домой без каких-либо остаточных последствий под амбулаторное наблюдение», — сообщили в Минздраве Подмосковья.