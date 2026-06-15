В Подмосковье врачи спасли ребенка после укуса гадюки

В министерстве добавили, что ключевым фактором успешного исхода в данном случае стало время. От момента укуса до введения сыворотки прошло менее двух часов — это критическое окно, в течение которого специфическая терапия максимально эффективна. Промедление даже на 30−60 минут значительно увеличивает риск тяжелых нарушений. «В настоящий момент прогноз для ребенка благоприятный. Восстановление двигательной и чувствительной функции левой верхней конечности ожидается в полном объеме в самое ближайшее время. Сейчас девочка чувствует себя хорошо и уже выписана домой без каких-либо остаточных последствий под амбулаторное наблюдение», — сообщили в Минздраве Подмосковья.