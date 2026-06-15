Украинского агента в Крыму осудили на 17 лет лишения свободы

Как установило следствие, крымчанин сам вступил в контакт с украинскими спецслужбами. В январе 2025 года он получил задание: извлечь из тайника в Гагаринском районе города Севастополя взрывное устройство и компоненты к нему, а затем перепрятать и сообщить координаты схрона.
Однако выполнить задуманное мужчина не успел, поскольку был задержан сотрудниками ФСБ. Севастопольский городской суд приговорил его к 17 годам лишения свободы.
Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. В последствии осужденный также будет ограничен в свободе сроком на 1 год и заплатит штраф в размере 300 тысяч рублей.