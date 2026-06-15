Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинского агента в Крыму осудили на 17 лет лишения свободы

Житель Симферополя осужден в Крыму по делу о государственной измене. Суд приговорил его к 17 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.

Как установило следствие, крымчанин сам вступил в контакт с украинскими спецслужбами. В январе 2025 года он получил задание: извлечь из тайника в Гагаринском районе города Севастополя взрывное устройство и компоненты к нему, а затем перепрятать и сообщить координаты схрона.

Однако выполнить задуманное мужчина не успел, поскольку был задержан сотрудниками ФСБ. Севастопольский городской суд приговорил его к 17 годам лишения свободы.

Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. В последствии осужденный также будет ограничен в свободе сроком на 1 год и заплатит штраф в размере 300 тысяч рублей.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше