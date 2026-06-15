Мужчина зарезал сына во время застолья под Волгоградом

По версии следствия, трагедия разыгралась ночью 13 июня 2026 года. Во время семейного застолья между 40-летним мужчиной и его отцом вспыхнул бытовой конфликт. Свидетелем ссоры стала супруга подозреваемого и мать погибшего: женщине стало плохо от пережитого стресса. Однако конфликт не утих. Взаимные оскорбления переросли в настоящий ужас. Разгневанный отец схватил кухонный нож и нанес своему сыну не менее 12 ударов в грудь, живот, шею и руки. Полученные ранения оказались смертельными.