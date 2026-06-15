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«Мама была спокойной». Тело пенсионерки нашли в реке с кирпичами на ногах

Рыбак шёл вдоль берега Северского Донца, надеясь на хороший улов. Но вместо рыбы увидел страшное.

Рыбак брёл вдоль берега реки Северский Донец, предвкушая хороший улов. Но вместо этого увидел страшную картину: из воды торчит связанное тело, на голове — полиэтиленовый пакет, к ногам привязан мешок с кирпичами. Оказалось, это полуразложившееся тело пенсионерки…

На место сразу выехала следственно-оперативная группа. По данным следствия, личность погибшей установили быстро: это была 63-летняя Татьяна Т., пропавшая без вести несколькими неделями ранее. Корреспондент rostov.aif.ru восстановил хронику преступления по материалам Донецкого городского суда и выяснил, как развивалось расследование.

Ночь, когда всё оборвалось.

63-летняя Татьяна Т. пропала 21 апреля 2023 года. Как вспоминали близкие, женщина взяла небольшую сумку и ушла из дома неизвестно куда. Родные забили тревогу, подключили к поискам волонтёров, которые прочёсывали окраины и лесополосы. По Донецку Ростовской области распространили ориентировки: невысокая, худощавая, карие глаза, каштановые волосы. Поиски вели и в соседних районах, но результата не было.

Только 15 июня стало известно, что случилось с Татьяной. По версии суда, убийство произошло в ночь с 20 на 21 апреля, в интервале с 18:20 до 04:46. Согласно материалам дела, в разгар ссоры в доме её бывший муж Сергей Т. избил пенсионерку тупым предметом, затем задушил.

«Тело женщины обнаружено в акватории реки Северский Донец вблизи города Донецка Ростовской области с признаками насильственной смерти», — сообщала пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Сын погибшей Вячеслав рассказывал, что мать была спокойным, неконфликтным человеком.

«Подозревают отца только потому, что они жили вместе, больше — никаких причин», — говорил он.

Вердикт присяжных.

Чтобы замести следы, по данным следствия, Сергей Т. погрузил тело в УАЗ «Патриот» и вывез к обрыву. Согласно приговору суда, он действовал хладнокровно: использовал верёвку, чтобы завязать петли на шее и в нижней части туловища погибшей, а к ним закрепил мешки с кирпичами. Конструкция была продумана так, чтобы тело точно не всплыло. Но река распорядилась иначе: спустя почти два месяца течение прибило останки к берегу между двумя городскими пляжами — там их и обнаружил рыбак.

Дело рассматривала коллегия присяжных. По их вердикту, пенсионер признан виновным и незаслуживающим снисхождения. Суд установил: Толстоусов осознавал опасность своих действий, предвидел смерть жертвы и желал её наступления. При этом подсудимый активно защищался в суде, варьировал линию поведения, но присяжные остались непреклонны.

«Приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания определено ограничение свободы на срок 1 год», — сказано в документе.

Суд учёл смягчающие обстоятельства: у осуждённого есть малолетний ребёнок, он помогал пожилой матери, частично признал вину. Но тяжесть преступления — умышленное лишение жизни бывшей супруги — перевесила.

Сегодня, в 2026 году, Сергею Т. уже 64 года. Согласно приговору, он отбывает наказание в колонии строгого режима. После освобождения ему на год запретят выезжать за пределы муниципального образования, менять место жительства без разрешения и обяжут являться на регистрацию дважды в месяц.

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