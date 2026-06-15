Снималась с Трампом. Умерла актриса из «Реальных пацанов» Татьяна Плетнёва

«Как можно было болеть три месяца и никому об этом не сказать? Один раз Таню госпитализировали, ей стало легче, и она пошла дальше сниматься. У неё работа была в приоритете, — подчеркнула Маргарита Иванова. — Я так и не успела сказать ей, что работу никогда не стоит ставить выше жизни. Если болеешь, ты не нужен ни на работе, ни в семье, ни друзьям. Она не говорила никому о болезни, потому что боялась, что перестанут давать роль. Если бы мы знали, то хотя бы попытались помочь».