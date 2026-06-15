Снималась с Трампом. Умерла актриса из «Реальных пацанов» Татьяна Плетнёва

Актриса Татьяна Плетнёва, которую многие называют «королевой эпизодов», снялась в нескольких сотнях известных проектов. А один раз даже засветилась в кадре с американским президентом Дональдом Трампом. В июне 2026 года стало известно, что актриса неожиданно скончалась. Подробнее о том, что случилось с Татьяной Плетнёвой, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Более 500 (!) проектов.
«Находясь в профессии с 2006 года, хочу отметить какой большой творческий путь за плечами и сколько ещё предстоит пройти, просто показать и обозначить, что все эти годы я иду вперёд развиваюсь и расту профессионально, получая постоянные подтверждения этому», — писала актриса на своей личной странице во «ВКонтакте».
Татьяна Плетнёва родилась 22 июля 1977 года. Высшее образование по специальности «Актриса драматического театра и кино» получила в Балтийском институте в Санкт-Петербурге. Первым сериалом (о котором известно) для Татьяны Плетнёвой стал «Наша Russia» (18+), в котором она сыграла эпизодическую роль. И понеслось.
За свою карьеру Татьяна завоевала множество наград и снялась более чем в 500 проектах различной величины, преимущественно в эпизодических ролях. В 2013 году актриса также появилась в клипе Эмина «In Another Life» вместе с Дональдом Трампом. Этот факт оказался одной из самых необычных страниц биографии Плетнёвой, известной российским зрителям по сериалам «Реальные пацаны» (18+), «Интерны» (16+), «Кухня» (16+), «Счастливы вместе» (16+), «Чернобыль. Зона отчуждения» (16+) и многих других. Этот список можно продолжать бесконечно.
«Фаина Раневская тоже в основном играла эпизодические роли, однако мы все её прекрасно помним. Эпизод нужно сыграть так, чтобы зритель поверил, прочувствовал и полюбил персонажа, — объяснила perm.aif.ru актриса Маргарита Иванова, известная зрителям по главной роли в сериале “Ранетки” (12+). — Таня шикарно справлялась с любой ролью. Она была разноплановой актрисой, что сегодня можно сказать далеко не о каждом. Современная индустрия диктует условие, что в основном главные роли уходят худым, стройным женщинам».
«У неё работа была в приоритете».
Маргарита Иванова и Татьяна Плетнёва познакомились на съёмках клипа у друга. И, как признаётся собеседница perm.aif.ru, они сразу же нашли общий язык.
«Таня была настоящей и простой, несмотря на то, что у неё за плечами было такое количество съёмок. Не было никакой надменности, как у большинства актёров. Она меня зацепила своей открытостью, добротой и постоянным позитивом. Таня легко находила общий язык с любым человеком, всегда располагала к себе, могла поддержать любую тему, с удовольствием делилась радостью и всегда была душой компании», — рассказала Маргарита Иванова, отметив, что её подруга никогда не делилась подробностями личной жизни и своими проблемами, а говорила только о радостных событиях.
О том, что Татьяна Плетнёва болеет, не знали даже самые близкие. По словам Маргариты Ивановой, в последнее время актриса заметно похудела, а на вопросы о здоровье отвечала, что влюбилась. «Какая любовь? Люди так сильно не худеют от любви», — задаётся вопросом Маргарита Иванова. Со временем состояние Татьяны становилось только хуже, однако диагноз в больницах не ставили. Да и сама актриса не понимала, что с ней происходит.
«Как можно было болеть три месяца и никому об этом не сказать? Один раз Таню госпитализировали, ей стало легче, и она пошла дальше сниматься. У неё работа была в приоритете, — подчеркнула Маргарита Иванова. — Я так и не успела сказать ей, что работу никогда не стоит ставить выше жизни. Если болеешь, ты не нужен ни на работе, ни в семье, ни друзьям. Она не говорила никому о болезни, потому что боялась, что перестанут давать роль. Если бы мы знали, то хотя бы попытались помочь».
«Ты понимаешь, я же жить хочу».
Маргарита узнала о плохом самочувствии подруги от их общего друга. Татьяна Плетнёва некоторое время выходила на связь, а позже сообщила, что лежит в больнице. Актриса практически не могла ходить, сильно похудела. Говорила, что лечение ей не предоставляют, потому что она не прописана в городе.
«10 июня мы подготовили регистрацию, 11 ей сделали операцию. Она позвонила, ещё не отошла от наркоза, говорила неразборчиво. Я её успокаивала, говорила, что всё будет хорошо, а она мне: “Ты понимаешь, я же жить хочу”. В тот день я не могла приехать, и мы договорились, что я заеду через пару дней. Попросила её перезвонить, когда наберётся сил», — рассказала собеседница perm.aif.ru.
Однако Татьяна не перезвонила. 14 июня Маргарита пыталась связаться с подругой и предупредить, что приедет через несколько часов. Но трубку так никто и не взял.
«Я захожу в больницу, а охранник заявляет, что таких здесь нет. Затем выходит санитарка и говорит: “Вы извините, она умерла”. Я была в полном шоке. Как это произошло? Мы же договаривались встретиться, — вспоминает Маргарита Иванова. — В итоге до сих пор неизвестно, в какой день Таня умерла. И от чего. Сказали, что в реанимации. Если бы я не приехала, об этом, возможно, вообще бы никто не узнал. А ведь мы хотим попрощаться».
Вечером 15 июня родственники Татьяны Плетнёвой сообщили, что она скончалась в ночь с 12 на 13 июня «после неравной борьбы с тяжёлой болезнью и врачебной бюрократией» (следует из публикации родных на странице актрисы). Ей было 48 лет. У неё осталась дочь. Разные источники сообщают, что причиной смерти могли стать цирроз печени и онкологическое заболевание. Сейчас открыт сбор на похороны.
По словам Маргариты Ивановой, незадолго до смерти актрисе предлагали роль второго плана, однако она отказывалась, не объясняя причин. Теперь стало понятно, почему так происходило.
Татьяна Плетнёва навсегда останется в памяти зрителей как настоящая «королева эпизодов» — актриса, способная даже небольшую роль превратить в яркое и запоминающееся появление.
«Я прочитала про это заболевание и поняла, что бороться нужно до последнего. До сих пор хожу с мыслью, что ничем не смогла помочь. Прямо сердце разрывается, что не успела. Я читала, что с циррозом печени даже на последней стадии можно прожить пять лет. А не пять дней», — заключила подруга Татьяны.
В сериале «Реальные пацаны» (18+) Татьяна Плетнёва сыграла маму Лены. Роль отца исполнил Игорь Бондаренко, который умер 12 ноября 2021 года.