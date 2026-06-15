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Опубликованы кадры крушения Ту-22М3 в Иркутской области. Видео

Минобороны подтвердило факт крушения Ту-22М3 15 июня 2026 года. Борт выполнял полет без боекомплекта, летчики остались живы. Специалистам главного командования ВКС предстоит установить причины аварии. Очевидцы сняли момент падения самолета на видео.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

СМИ публикуют снятые очевидцем кадры крушения дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3. Как уточнили в Минобороны, инцидент произошел 15 июня 2026 года во время выполнения планового учебно-тренировочного полета при заходе на посадку.

По данным ведомства, пилоты до последнего уводили борт от населенного пункта и экипаж воздушного судна успешно катапультировался. Летчики остались живы, угрозы их жизни и здоровью нет.

Борт выполнял полет без боекомплекта. На месте падения работает специальная комиссия главного командования Воздушно-космических сил (ВКС) России, которой предстоит установить причины аварии.

Как уточнил глава региона Игорь Кобзев, авиакатастрофа произошла в Боханском районе, недалеко от села Каменка. Местные жители обнаружили экипаж сразу после приземления и сейчас их осматривают медики.