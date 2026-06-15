Опубликованы кадры крушения Ту-22М3 в Иркутской области. Видео

СМИ публикуют снятые очевидцем кадры крушения дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3. Как уточнили в Минобороны, инцидент произошел 15 июня 2026 года во время выполнения планового учебно-тренировочного полета при заходе на посадку.
По данным ведомства, пилоты до последнего уводили борт от населенного пункта и экипаж воздушного судна успешно катапультировался. Летчики остались живы, угрозы их жизни и здоровью нет.
Борт выполнял полет без боекомплекта. На месте падения работает специальная комиссия главного командования Воздушно-космических сил (ВКС) России, которой предстоит установить причины аварии.
Как уточнил глава региона Игорь Кобзев, авиакатастрофа произошла в Боханском районе, недалеко от села Каменка. Местные жители обнаружили экипаж сразу после приземления и сейчас их осматривают медики.