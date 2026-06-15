СК проверяет избиение семьи в Челябинской области после эфира ТВ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела после выхода сюжета на федеральном ТВ.
В эфире правовой программы одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о шокирующем инциденте в Челябинской области. По данным репортажа, мужчина жестоко избил свою бывшую жену, её 10‑летнего ребёнка и пожилую женщину (предположительно родственницу).
Особую тревогу вызывает то, что, по словам пострадавшей, сотрудники правоохранительных органов долго не приезжали на вызов, а после обращения не приняли мер по задержанию нападавшего. Женщина боится повторения ситуации и не чувствует себя в безопасности.