Бастрыкин затребовал доклад по делу о нападении подростков на двух жителей Перми

Около 07:00 14 июня в районе перекрестка улиц Революции и Островского группа из 5−7 подростков с цепями и арматурой напала на двух мужчин. Жители Перми 40 и 38 лет стояли и мирно общались. В результате беспричинного нападения пострадавшим потребовалась медицинская помощь.