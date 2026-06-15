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Бастрыкин затребовал доклад по делу о нападении подростков на двух жителей Перми

На двух мужчин средних лет в центре города напала группа подростков.

Источник: Комсомольская правда

Около 07:00 14 июня в районе перекрестка улиц Революции и Островского группа из 5−7 подростков с цепями и арматурой напала на двух мужчин. Жители Перми 40 и 38 лет стояли и мирно общались. В результате беспричинного нападения пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

Следственный комитет РФ возбудил уголовного дело по факту хулиганства. Прокуратура Свердловского района Перми взяла на контроль установление обстоятельств инцидента с участием несовершеннолетних.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого следственного управления доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Следственные органы устанавливает личности фигурантов нападавших. Расследование уголовного дела продолжается.

Краевая прокуратура даст оценку исполнению законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований надзорный орган примет меры прокурорского реагирования.