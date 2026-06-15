Восемь лет колонии грозит нововоронежцу за избиение посетителя бара

В ноябре прошлого года между посетителями бара, расположенного на проспекте Революции, произошла сора. Мужчины сначала ругались, а потом пустили в ход кулаки. Во время драки ударом по голове один повалил другого на землю. Очевидцы вызвали пострадавшему скорую помощь.