Школьник пострадал при ударе молнии в Москве

В Москве подросток пострадал от удара молнии на футбольном поле. Разряд попал в тренажеры рядом с площадкой, после чего школьник упал и пожаловался на резкую боль в глазах. Причиной травмы стал импульс ультрафиолета, вызвавший поверхностный ожог роговицы.