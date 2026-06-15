Школьник пострадал при ударе молнии в Москве

На юго-западе Москвы 12-летний подросток получил травму глаз во время грозы. Инцидент произошел в районе Северное Бутово, когда группа школьников играла в футбол на поле по Старобитцевской улице. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Внезапно рядом с полем произошла вспышка: молния ударила в установленные неподалеку спортивные тренажеры. После яркого разряда подросток упал и пожаловался на резкую боль в глазах. На место происшествия были оперативно вызваны медики, которые оказывают ребенку необходимую помощь.
Mash пишет, что причиной травмы мог стать мощный импульс ультрафиолетового излучения, возникший в момент электрического разряда. Подобное воздействие способно вызвать поверхностный ожог роговицы, по симптоматике напоминающий «снежную слепоту» или поражение глаз при работе со сварочным аппаратом без специальной защиты.