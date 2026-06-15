В Прикамье объявили сбор людей на поиски рыбака, пропавшего 22 апреля

Волонтёры поискового отряда «Миля» объявили в Пермском крае сбор людей на поиски рыбака, пропавшего почти два месяца назад.
Речь идёт о 50-летнем Алексее Могильникове, который 22 апреля вместе с братом и другом отправился на рыбалку на реку Вишера. Когда мужчины вечером не вернулись домой в село Редикор, родственники обратились в экстренные службы.
24 апреля на дне реки водолазы обнаружили тело товарища. Спустя месяц, 14 июня, стало известно, что второго мужчину нашли погибшим. При этом судьба Алексея Могильникова неизвестна до сих пор.
16 июня состоятся поиски пропавшего. Всех неравнодушных просят прийти к 12:00 по адресу: город Чердынь, ул. Юргановская, д. 71. Информационный координатор поиска — +7 (996) 298−51−84 (Дарья).
«Просим откликнуться людей с правами на управление водным транспортным средством и автомобилем с фаркопом!» — обратились волонтёры.
Напомним, ранее в Пермском крае остановили поиски исчезнувшей в лесу 55-летней женщины.