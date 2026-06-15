Мужчину с тонущей лодки спасли на Веселовском водохранилище в Ростовской области

Жителям Дона напоминают: перед выходом на воду нужно тщательно проверять свое судно, на воде нужно быть в спасательном жилете, также необходимо всегда иметь при себе заряженный телефон. Следует заранее предупреждать близких о выходе на водоем, о своем примерном маршруте и времени возвращения. Нельзя употреблять алкоголь.