В Гурьевске столкнулись фура и легковушка, пострадала женщина

В Гурьевске на Калининградском шоссе 15 июня столкнулись легковой и грузовой автомобили. О случившемся сообщает ГАИ и МЧС области. В результате ДТП, водитель легкового автомобиля «Киа» оказалась зажатой в покореженном салоне, помогали ей спасатели.
Прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательной части № 20 деблокировали пострадавшую женщину и с травмами различной степени тяжести передали ее бригаде скорой помощи. Скорая увезла 66-летнюю женщину в больницу.
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