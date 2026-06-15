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В Ингушетии ищут 8-летнего мальчика, которого унесло течением реки

Восьмилетний мальчик пропал в реке Сунжа в Ингушетии. По данным СК, 15 июня двое детей купались в необорудованном месте, и одного из них подхватило течение. Сейчас спасатели и следователи проводят неотложные мероприятия по установлению его местонахождения, организована доследственная проверка.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Александр Полегенько/ТАСС

В селе Яндаре Назрановского района Ингушетии спасатели и следователи ищут восьмилетнего ребенка, которого унесло сильным течением реки Сунжа. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

Инцидент произошел 15 июня. Двое детей зашли в воду в необорудованном для купания месте. В какой-то момент одного из мальчиков подхватило течением, и он исчез из вида. Жизни и здоровью второго ребенка ничего не угрожает.

«В настоящее время следователями и следователями-криминалистами совместно с органами МЧС проводятся неотложные мероприятия по установлению его местонахождения», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX.

По факту происшествия следственные органы организовали доследственную проверку.

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