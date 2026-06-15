В Ингушетии ищут 8-летнего мальчика, которого унесло течением реки

В селе Яндаре Назрановского района Ингушетии спасатели и следователи ищут восьмилетнего ребенка, которого унесло сильным течением реки Сунжа. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.
Инцидент произошел 15 июня. Двое детей зашли в воду в необорудованном для купания месте. В какой-то момент одного из мальчиков подхватило течением, и он исчез из вида. Жизни и здоровью второго ребенка ничего не угрожает.
«В настоящее время следователями и следователями-криминалистами совместно с органами МЧС проводятся неотложные мероприятия по установлению его местонахождения», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX.
По факту происшествия следственные органы организовали доследственную проверку.