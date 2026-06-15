Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Сальдо назвал цели ударов ВСУ по Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ в последние дни ведут прицельный огонь по объектам транспортной инфраструктуры региона. Цель ударов — нарушить логистику и создать трудности для населения.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Соцсети

Вооруженные силы Украины в последние дни ведут прицельный огонь по стратегически важным объектам транспортной инфраструктуры Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По словам главы области, удары наносятся по мостам, дорогам и путям, ведущим к пунктам пропуска. Целью таких действий противника является стремление нарушить логистику и создать критические трудности для повседневной жизни населения.

«Противник целенаправленно бьет по узловым точкам Херсонской области — дорогам, мостам, направлениям к пунктам пропуска и объектам, от которых зависит нормальная жизнь людей», — написал Владимир Сальдо в мессенджере MAX.

Губернатор подчеркнул, что региональные службы оперативно реагируют на ситуацию. Там, где обстановка позволяет, специалисты восстанавливают дороги и мосты. В зонах повышенной опасности движение перенаправляется на объездные пути.