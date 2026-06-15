Губернатор Сальдо назвал цели ударов ВСУ по Херсонской области

Вооруженные силы Украины в последние дни ведут прицельный огонь по стратегически важным объектам транспортной инфраструктуры Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По словам главы области, удары наносятся по мостам, дорогам и путям, ведущим к пунктам пропуска. Целью таких действий противника является стремление нарушить логистику и создать критические трудности для повседневной жизни населения.
«Противник целенаправленно бьет по узловым точкам Херсонской области — дорогам, мостам, направлениям к пунктам пропуска и объектам, от которых зависит нормальная жизнь людей», — написал Владимир Сальдо в мессенджере MAX.
Губернатор подчеркнул, что региональные службы оперативно реагируют на ситуацию. Там, где обстановка позволяет, специалисты восстанавливают дороги и мосты. В зонах повышенной опасности движение перенаправляется на объездные пути.