Уехал на заработки и исчез: молодого волгоградца разыскивает семья

«Нам позвонили с его работы и сообщили, что 25 мая он оформил больничный и с тех пор его никто не видел. Хотя они работают и живут в одном месте. Сообщение в соцсетях ему доходят и прочитаны: рядом с каждым — две галочки. Но он на них не отвечает», — поделился отец парня с v1.ru.