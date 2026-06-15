Уехал на заработки и исчез: молодого волгоградца разыскивает семья

Семья Кравцовых из Иловлинского района пытается разыскать своего сына. 24-летний Андрей отправился на заработки в Москву и пропал.
Работает в Видном в должности оператором склада он уже давно. Но время от времени навещал родителей. Однако с 5 июня перестал отвечать на их звонки.
«Нам позвонили с его работы и сообщили, что 25 мая он оформил больничный и с тех пор его никто не видел. Хотя они работают и живут в одном месте. Сообщение в соцсетях ему доходят и прочитаны: рядом с каждым — две галочки. Но он на них не отвечает», — поделился отец парня с v1.ru.
По словам родителей, у Андрея нет вредных привычек — он не курит и не пьет, занимается изучением японского языка. Им не верится, что он мог вот так разорвать с ними связь — никаких конфликтов между ними не было.
В настоящее время розыском Андрея Кравцова занимается полиция.
Ранее стало известно, что в Карелии прекращено уголовное дело, возбужденное после гибели трех туристов-байдарочников из Волгограда в Белом море.