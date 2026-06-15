В Волгоградской области женщина умерла, увидев, как муж убил их сына

В поселке Городище Волгоградской области женщина скончалась, когда муж убил на ее глазах их общего сына. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета по Волгоградской области.
По данным правоохранителей, инцидент, окончившийся смертью двух человек, произошел 13 июня. Вечером того дня семейное застолье переросло в серьезную ссору. Во время конфликта глава семейства схватился за кухонный нож, которым нанес не менее 12 ударов своему 40-летнему сыну. Удары пришлись в область груди, шеи и рук потерпевшего.
От полученных ран мужчина скончался. Свидетельницей преступления стала жена подозреваемого и по совместительству мать потерпевшего. Женщина, на глазах которой произошло убийство сына, потеряла сознание и скончалась.
Осознав случившееся, мужчина сам вызвал скорую помощь и полицию.