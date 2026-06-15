Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области женщина умерла, увидев, как муж убил их сына

В поселке Городище Волгоградской области женщина скончалась, когда муж убил на ее глазах их общего сына. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета по Волгоградской области.

В поселке Городище Волгоградской области женщина скончалась, когда муж убил на ее глазах их общего сына. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета по Волгоградской области.

По данным правоохранителей, инцидент, окончившийся смертью двух человек, произошел 13 июня. Вечером того дня семейное застолье переросло в серьезную ссору. Во время конфликта глава семейства схватился за кухонный нож, которым нанес не менее 12 ударов своему 40-летнему сыну. Удары пришлись в область груди, шеи и рук потерпевшего.

От полученных ран мужчина скончался. Свидетельницей преступления стала жена подозреваемого и по совместительству мать потерпевшего. Женщина, на глазах которой произошло убийство сына, потеряла сознание и скончалась.

Осознав случившееся, мужчина сам вызвал скорую помощь и полицию.