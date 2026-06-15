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В Хакасии при падении паралета погиб пилот и пострадал пассажир

В Хакасии паралет совершил жесткую посадку, в результате которой один человек погиб, а второй получил тяжелые травмы. Транспортная прокуратура проводит проверку и устанавливает обстоятельства крушения. Пассажир госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Усть-Абаканском районе Республики Хакасия произошло крушение паралета, в результате которого один человек погиб, а второй получил тяжелые травмы. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По предварительным данным ведомства, в районе населенного пункта Мохов аппарат совершил жесткую посадку. Пилот скончался от полученных травм на месте происшествия, а пассажира госпитализировали в тяжелом состоянии.

Абаканская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. Специалистам предстоит установить все обстоятельства и причины произошедшей катастрофы.