В Хакасии при падении паралета погиб пилот и пострадал пассажир

В Хакасии паралет совершил жесткую посадку, в результате которой один человек погиб, а второй получил тяжелые травмы. Транспортная прокуратура проводит проверку и устанавливает обстоятельства крушения. Пассажир госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.