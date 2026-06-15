Владельца воронежской Инвестиционной палаты подозревают в мошенничестве на 7 миллиардов

У силового ведомства есть основания считать, что в схеме применялись поддельные документы. В ФСБ подозревают сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата». Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Проводятся обыски по местам проживания фигурантов, а также в офисах компании в Москве и Санкт-Петербурге. Троих подозреваемых заключили под стражу.