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Двух нижегородцев осудят за незаконную добычу песка

Работы велись в течение двух лет недалеко от Дзержинска.

Завершено предварительное расследование уголовного дела о незаконном предпринимательстве и краже в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Установлено, что с 2023-го по 2025 год злоумышленники вели добычу песка на земельных участках, расположенных возле Дзержинска, не имея при этом разрешения на проведение работ от министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

Объем незаконно добытого песка превысил 260 тысяч тонн. Государству причинен ущерб на сумму свыше 49 миллионов рублей.

«Преступление выявлено сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с региональным Министерством экологии и природных ресурсов», — говорится в сообщении.

Уголовное дело передано в суд.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор взыскал свыше 2,6 млн с нижегородского сельхозпредприятия за размещение отходов.

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