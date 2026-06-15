Три механизатора погибли при атаке БПЛА на поле в Брянской области

Трое работников сельского хозяйства погибли в Брянской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины, произведенной во время полевых работ. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.
«Растет число жертв киевского режима. Украинские террористы нанесли удар с помощью БПЛА самолетного типа во время проведения сельхозработ в поле, принадлежащем АПХ “Мираторг” вблизи поселка Селище Почепского района. В результате варварской атаки погибли трое механизаторов», — написал он в своем канале на платформе «Макс».
Ковальчук принес соболезнования родственникам погибших и заявил, что им будет предоставлена необходимая материальная поддержка.