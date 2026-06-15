Во Вьетнаме вторые сутки ищут пропавшую на пляже российскую туристку

По информации канала, российская семья прибыла на курорт накануне происшествия. Вечером 14 июня после ужина мать отправилась в отель, а отец с дочерью решили прогуляться у воды. Девушка отошла на небольшое расстояние и вскоре исчезла из поля зрения отца. Не сумев найти дочь самостоятельно, мужчина обратился за помощью к местным властям. Вероятная версия случившегося — туристку могло унести в море сильными волнами или течением.