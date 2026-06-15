Во Вьетнаме вторые сутки ищут пропавшую на пляже российскую туристку

Во Вьетнаме развернута масштабная поисково-спасательная операция в связи с исчезновением российской туристки на побережье Дананга. Девушка бесследно пропала в районе пляжа Вьемдонг, сообщает телеграм-канал Baza.
По информации канала, российская семья прибыла на курорт накануне происшествия. Вечером 14 июня после ужина мать отправилась в отель, а отец с дочерью решили прогуляться у воды. Девушка отошла на небольшое расстояние и вскоре исчезла из поля зрения отца. Не сумев найти дочь самостоятельно, мужчина обратился за помощью к местным властям. Вероятная версия случившегося — туристку могло унести в море сильными волнами или течением.
К поисковым мероприятиям привлечено около 100 человек, включая сотрудников полиции, пожарных и военных. Как уточняет вьетнамское издание Nhan Dan, по распоряжению военного командования города Дананг была создана специальная оперативная группа. Для координации действий всех задействованных сил на месте был развернут штаб, который руководит работой полицейских, спасателей и местных волонтеров, прочесывающих побережье и прилегающую акваторию.