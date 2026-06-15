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В Брянской области трое механизаторов погибли при атаке украинского БПЛА

В Почепском районе Брянской области украинский беспилотник самолетного типа атаковал поле «Мираторга» вблизи поселка Селище. Трое механизаторов, проводивших работы, погибли на месте.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Почепском районе Брянской области в результате атаки украинского беспилотника погибли трое работников сельскохозяйственного предприятия. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем Telegram-канале.

Беспилотник самолетного типа нанес удар по полю «Мираторга» вблизи поселка Селище, когда механизаторы проводили работы. Все трое мужчин погибли на месте.

Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. Егор Ковальчук также заверил, что семьям жертв атаки будет оказана вся необходимая материальная помощь и поддержка со стороны областных властей.

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