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Обиженная волгоградка битой раскрошила фару Audi своего бывшего

Жительница Еланского района Волгоградской области стала фигуранткой уголовного дела после того, как в.

Жительница Еланского района Волгоградской области стала фигуранткой уголовного дела после того, как в порыве страсти раскрошила фару иномарки, которая принадлежит ее бывшему гражданскому мужу. По информации ГУ МВД России, волгоградке грозит наказание до двух лет лишения свободы.

Скандал, уточняют в полиции, произошел в рабочем поселке Елань, когда 35-летняя местная жительница обратилась к бывшему супругу с просьбой помочь в ремонте принадлежащего ей автомобиля. 46-летний мужчина сослался на занятость и отказал ей, чем, вероятно, и обидел.

— Разозлившись женщина схватила биту, находившуюся у неё в багажнике, и разбила ею переднюю левую фару автомобиля, припаркованного возле дома бывшего сожителя, — сообщили в пресс-службе Главк. — Прибывшим оперативникам женщина созналась в содеянном.

Стоимость фары, по предварительным данным, составляет около 90 тысяч рублей. А необдуманные действия женщины полицейские квалифицируют по ч. 1 ст. 167 УК РФ — «Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба».

Фото: сгенерировано ИИ.