Обиженная волгоградка битой раскрошила фару Audi своего бывшего

Скандал, уточняют в полиции, произошел в рабочем поселке Елань, когда 35-летняя местная жительница обратилась к бывшему супругу с просьбой помочь в ремонте принадлежащего ей автомобиля. 46-летний мужчина сослался на занятость и отказал ей, чем, вероятно, и обидел.