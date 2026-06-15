РЕН ТВ: Попадание в воздушную яму стало причиной крушения паралета в Хакасии

Крушение паралета «Ультра-3» в Хакасии могло произойти из-за попадания летательного аппарата в воздушную яму. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.
— Еще одна возможная причина аварии — восходящий поток, — говорится в материале.
Полет выполнялся в туристических целях, у судна было разрешение на выполнение коммерческих полетов, пишет РЕН ТВ.
По информации СМИ, трагедия произошла вечером 15 июня. 52-летний пилот погиб, его пассажирку госпитализировали с тяжелыми травмами. На месте инцидента работают экстренные службы.
Ранее в Приволжской транспортной прокуратуре сообщили, что самодельный легкомоторный летательный аппарат разбился вблизи села Казанбаш Арского района Республики Татарстан. В результате крушения погиб пилот.