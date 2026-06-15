Режим ЧС введён в лесах Томской области из-за роста пожаров

Данное решение принято с целью обеспечения безопасности населения, локализации и ликвидации угрозы распространения лесных пожаров, предотвращения ущерба объектам жизнеобеспечения, социальной и производственной сферы, а также жилым строениям, и минимизации потерь лесного фонда.
Ухудшение лесопожарной обстановки обусловлено сочетанием жаркой и сухой погоды с активными лесными пожарами, тушение которых ведется с помощью авиации. Уровень пожарной опасности в регионе оценивается как средний. Напомним, что ранее сообщалось о привлечении в Томскую область федеральных авиапожарных сил и подразделений из других регионов Сибири.
А ранее сообщалось, что в Красноярском крае бушуют 97 лесных пожаров на площади 36 тысяч гектаров.. Зона бедствия затронула Эвенкийское, Байкитское, Туруханское, Борское, Нижне-Енисейское, Северо-Енисейское, Енисейское, Тунгусско-Чунское, Кодинское, Чунское, Усольское, Верхнемарское и Ирбейское лесничества. За прошедшие выходные удалось потушить 31 пожар на площади почти в тысячу гектаров.
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