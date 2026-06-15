Режим ЧС введён в лесах Томской области из-за роста пожаров

Ухудшение лесопожарной обстановки обусловлено сочетанием жаркой и сухой погоды с активными лесными пожарами, тушение которых ведется с помощью авиации. Уровень пожарной опасности в регионе оценивается как средний. Напомним, что ранее сообщалось о привлечении в Томскую область федеральных авиапожарных сил и подразделений из других регионов Сибири.