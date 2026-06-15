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«112»: Москвичку и ее собаку спасли благодаря открыткам в домовом чате

Москвичку и ее собаку удалось спасти благодаря открыткам в домовом чате. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Москвичку и ее собаку удалось спасти благодаря открыткам в домовом чате. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Женщина ежедневно отправляла соседям добрые картинки или фотографии, но в один день внезапно перестала это делать. Соседи забеспокоились и попытались постучать в дверь, но им никто не открыл. В итоге они вызвали участкового, который связался с сестрой пропавшей, проживающей в Белоруссии.

В то же время спасатели проникли в квартиру через окно и обнаружили хозяйку в тяжелом состоянии. Ее срочно госпитализировали. Однако вскоре из квартиры начал слышаться громкий лай. Спасатели не заметили собаку москвички, которая испугалась незваных гостей и спряталась.

Сотрудникам «СпасРезерва» снова пришлось лезть в окно. Пса по кличке Тимоша удалось спасти. Пока его хозяйка не поправится, он будет жить у соседки, говорится в публикации.

В январе в Махачкале группа местных жителей спасла из упавшего в канал автомобиля женщину и ее ребенка. Автомобиль съехал с дороги и начал тонуть в канале имени Октябрьской революции. Увидев происходящее, несколько мужчин немедленно бросились на помощь. Они забрались на перекладину над водой, и один из них, когда тонувшая машина проплывала мимо, сумел через открытое окно достать из салона ребенка.

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