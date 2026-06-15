«112»: Москвичку и ее собаку спасли благодаря открыткам в домовом чате

В январе в Махачкале группа местных жителей спасла из упавшего в канал автомобиля женщину и ее ребенка. Автомобиль съехал с дороги и начал тонуть в канале имени Октябрьской революции. Увидев происходящее, несколько мужчин немедленно бросились на помощь. Они забрались на перекладину над водой, и один из них, когда тонувшая машина проплывала мимо, сумел через открытое окно достать из салона ребенка.