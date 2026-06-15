Россиянин погиб во время уличной стрельбы в Польше

Россиянин погиб во время стрельбы на парковке в городе Бяла-Подляска в 40 километрах от польско-белорусской границы. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщила полиция Люблинского воеводства Польши в социальной сети X.
— Мы установили личность мужчины, который скончался в результате выстрелов из огнестрельного оружия, произведенных сегодня около 10:00 (11:00 мск — прим. «ВМ») на улице Королевы Ядвиги в городе Бяла-Подляска. Жертвой оказался 44-летний гражданин России, — говорится в сообщении.
В полиции отметили, что мотивы стрелявшего не установлены.
Ранее в торговом центре в польском Вроцлаве мужчина выстрелил в румына из пневматического пистолета, приняв его за украинца. По данным СМИ, Михаил Ф. открыл стрельбу по гражданину Румынии и попал ему в лицо, после чего начал избивать мужчину, крича о своей ненависти к украинцам и призывая жертву «уехать домой».