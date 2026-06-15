Россиянин погиб во время уличной стрельбы в Польше

Ранее в торговом центре в польском Вроцлаве мужчина выстрелил в румына из пневматического пистолета, приняв его за украинца. По данным СМИ, Михаил Ф. открыл стрельбу по гражданину Румынии и попал ему в лицо, после чего начал избивать мужчину, крича о своей ненависти к украинцам и призывая жертву «уехать домой».