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Россиянин погиб во время уличной стрельбы в Польше

Россиянин погиб во время стрельбы на парковке в городе Бяла-Подляска в 40 километрах от польско-белорусской границы. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщила полиция Люблинского воеводства Польши в социальной сети X.

Россиянин погиб во время стрельбы на парковке в городе Бяла-Подляска в 40 километрах от польско-белорусской границы. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщила полиция Люблинского воеводства Польши в социальной сети X.

— Мы установили личность мужчины, который скончался в результате выстрелов из огнестрельного оружия, произведенных сегодня около 10:00 (11:00 мск — прим. «ВМ») на улице Королевы Ядвиги в городе Бяла-Подляска. Жертвой оказался 44-летний гражданин России, — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что мотивы стрелявшего не установлены.

Ранее в торговом центре в польском Вроцлаве мужчина выстрелил в румына из пневматического пистолета, приняв его за украинца. По данным СМИ, Михаил Ф. открыл стрельбу по гражданину Румынии и попал ему в лицо, после чего начал избивать мужчину, крича о своей ненависти к украинцам и призывая жертву «уехать домой».