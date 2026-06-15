Россиянка загадочно исчезла во время прогулки с отцом по пляжу во Вьетнаме

Ранее пропавшая в Таиланде 25-летняя россиянка Шанти Боровских была найдена и госпитализирована в больницу на Пхукете. Перед исчезновением, 1 июня, Шанти перестала отвечать на звонки и сообщения. Её родственники обратились за помощью к волонтёру Светлане Шерстобоевой. Она рассказала, что девушка жила в Таиланде с ноября 2025 года, пыталась найти работу, но у неё не было денег. Родные планировали купить ей билет домой в Москву на 8 июня. Позже выяснилось, что голая Шанти упала с третьего этажа на крышу первого этажа в жилом комплексе «Патак Вилла-2». Она проломила крышу. После этого её задержала полиция.