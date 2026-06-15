В Пермском крае под колёсам поезда погиб 11-летний ребёнок

Ребёнок 11 лет погиб под колёсами поезда в Пермском крае, сообщили в пресс-службе МКУ «Управление гражданской защиты, экологии и природопользования».
Трагедия произошла 15 июня около 18:15 возле деревни Хухрята в Кранокамском округе. На 1412-м километре железной дороги поезд задавил мальчика, который, судя по опубликованным кадрам, передвигался на велосипеде.
На место происшествия сразу же выдвинулись специалисты экстренных служб. Однако подростка спасти не удалось, он получил смертельные травмы.
Сейчас сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить все причины и обстоятельства смертельной аварии на железной дороге.
Напомним, ранее в Пермском крае электричка сошла с рельсов из-за оползня.