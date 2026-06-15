В Москве осудили афериста, похитившего колье за 9,4 миллиона рублей

В середине мая в надзорном ведомстве рассказали, что 47-летний мужчина нашел в интернете объявление о продаже колье из платины с бриллиантами известного бренда за 200 тысяч долларов. Он, используя муляж пачки денег и недействительный паспорт, ввел в заблуждение потерпевшую и похитил колье стоимостью свыше 9,4 миллиона рублей. Его задержали при попытке продать колье через ломбард.