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В Гурьевске проезжая часть улицы Калининградской временно перекрыта из-за ДТП

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 66-летний водитель.

В понедельник, 15 июня, в Гурьевске произошло ДТП с участием большегруза и легковушки, движение по магистрали временно заблокировано. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Авария случилась около 13:42 на ул. Калининградской. Водитель «Киа» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и допустил столкновение с двигающимся со стороны Калининграда в направлении Полесска автомобилем «ДАФ» с прицепом. В ДТП пострадал 66-летний водитель легкового авто.

«В результате дорожного происшествия проезжая часть временно перекрыта. Выбирайте альтернативные маршруты. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — предупреждают в ГАИ.

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